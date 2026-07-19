Leonardo reagiu com humor durante encontro/Foto: Reprodução

Um vídeo do cantor Leonardo durante um encontro com fãs nos bastidores ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens mostram o sertanejo em uma situação descontraída dentro do camarim.

Na gravação, dois admiradores se aproximam para tirar uma foto e acabam abraçando o artista de maneira exagerada. Surpreso com a cena, Leonardo dispara, em tom de brincadeira: “Que desgraça é essa?”.

A reação espontânea provocou risadas entre as pessoas que acompanhavam o momento. Mesmo com a surpresa, o cantor manteve o bom humor e continuou interagindo com os fãs.

Publicado pelo perfil Piseiro Oficial, o vídeo recebeu comentários divertidos de internautas, que destacaram a simplicidade e a forma irreverente de Leonardo receber o público nos bastidores.