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SBT resgata episódios raros e dublagens perdidas de “Chaves”

Acervo restaurado traz capítulos inéditos e dublagens históricas pelos 45 anos do SBT

Por Redação ContilNet
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SBT resgata episódios raros e dublagens perdidas de “Chaves”
Televisa/Carlos Rosas

Acervo histórico passou por restauração tecnológica com participação de colecionadores e do fã-clube Chespirotadas.

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Como parte das comemorações de seus 45 anos, celebrados nesta quarta-feira (19/8), o SBT preparou um presente histórico para os fãs de Chaves. A emissora colocará no ar episódios raros, dublagens inéditas de 1984 e 1990 e capítulos que nunca chegaram à televisão brasileira, recuperados do próprio Arquivo de Fitas do canal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o trabalho envolveu tratamento tecnológico de áudio e imagem.

“A seleção traz a versão integral de ‘Quem Com Catapora Fere, Com Catapora Será Ferido’, exibida sem os cortes comerciais impostos pela Televisa desde 1992”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Dublagens históricas, capítulos perdidos e programação

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, as exibições trarão curiosidades de dublagem marcantes:

  • A Catapora na Íntegra: O episódio vai ao ar completo nesta quarta-feira (19/8), marcando sua primeira exibição sem cortes em 34 anos.

  • Dublagens Alteradas: A história Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté será exibida com a dublagem de 1990 (onde a casimira é dita vir de Jundiaí), nunca levada ao ar.

  • Vila Clássica: Roupa Suja Lava-se em Público e Máquina de Lavar voltam com as dublagens originais de 1984.

  • Programação de Quinta (21/8): Estão previstos Campeão Meio Pesado, De Gota em Gota, Minha Mãe Fica Louca e Futebol Americano.

Quando o SBT vai exibir os episódios raros de Chaves?

A exibição especial começou nesta quarta-feira (19/8), dia do aniversário de 45 anos do SBT, com continuação programada para quinta-feira (21/8).

Por que o episódio da Catapora é considerado tão especial?

Porque o capítulo Quem Com Catapora Fere, Com Catapora Será Ferido será exibido na íntegra pela primeira vez em 34 anos, sem os cortes da Televisa aplicados desde 1992.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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