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A banda de metal System of a Down anunciou nesta segunda-feira (17) uma apresentação no Estádio do Maracanã no dia 15 de janeiro de 2027 ao lado do grupo Faith no More. A produção é da produtora 30e.

O show, até agora único, marca a volta do System ao Brasil, após apresentações muito elogiadas em 2025 com cinco shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já Faith no More anunciou recentemente a volta do vocalista Mike Patton nos vocais após quase 10 anos. A última passagem pelo Brasil foi em 2015, no Rock in Rio e também com uma apresentação em São Paulo.

A venda de ingressos começa no dia 19 de agosto, em uma pré para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité. No dia seguinte, a pré é geral para clientes Itáu.

No dia 21 de agosto, a venda geral de ingressos será aberta.

Veja os valores dos ingressos:

Mapa dos setores do show de System of a Down e Faith no More no Maracanã. — Foto: Reprodução