A banda de metal System of a Down anunciou nesta segunda-feira (17) uma apresentação no Estádio do Maracanã no dia 15 de janeiro de 2027 ao lado do grupo Faith no More. A produção é da produtora 30e.
O show, até agora único, marca a volta do System ao Brasil, após apresentações muito elogiadas em 2025 com cinco shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.
Já Faith no More anunciou recentemente a volta do vocalista Mike Patton nos vocais após quase 10 anos. A última passagem pelo Brasil foi em 2015, no Rock in Rio e também com uma apresentação em São Paulo.
A venda de ingressos começa no dia 19 de agosto, em uma pré para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité. No dia seguinte, a pré é geral para clientes Itáu.
No dia 21 de agosto, a venda geral de ingressos será aberta.
Veja os valores dos ingressos:
Mapa dos setores do show de System of a Down e Faith no More no Maracanã. — Foto: Reprodução
- CADEIRA SUPERIOR NÍVEL 5 R$272,50 (meia) | R$463,25 (cliente Itaú) | R$545,00 (inteira)
- CADEIRA SUPERIOR SUL R$397,50 (meia) | R$675,75 (cliente Itaú) | R$795,00 (inteira)
- CADEIRA SUPERIOR LESTE R$447,50 (meia) | R$760,75 (cliente Itaú) | R$895,00 (inteira)
- CADEIRA INFERIOR SUL R$497,50 (meia) | R$845,75 (cliente Itaú) | R$995,00 (inteira)
- CADEIRA INFERIOR LESTE R$497,50 (meia) | R$845,75 (cliente Itaú) | R$995,00 (inteira)
- CADEIRA INFERIOR OESTE R$497,50 (meia) | R$845,75 (cliente Itaú) | R$995,00 (inteira)
- PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONALITÉ R$747,50 (meia) | R$1.270,75 (cliente Itaú) | R$1.495,00 (inteira)
- MARACANÃ MAIS OESTE R$997,50 (meia) | R$1.695,75 (cliente Itaú) | R$1.995,00 (inteira)