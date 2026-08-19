Ex-BBB revelou que tomou a iniciativa aos 18 anos para perder o "BV".

Reprodução/redes sociais.

Influenciador relatou plano para se aproximar do rapaz, pagamento do sorvete e incômodo com a sensação no momento.

A ex-participante do Big Brother Brasil Tia Milena divertiu os seguidores e ouvintes do podcast PodGrah ao relembrar os detalhes da perda de seu “BV” (boca virgem). A influenciadora revelou que, ao completar 18 anos, tomou a atitude de planejar um encontro e tomar a iniciativa para finalmente beijar na boca pela primeira vez.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a ex-BBB armou uma esbarrada proposital na rua ao ver o rapaz acompanhado de um amigo.

“Falei assim: ‘Tenho 18 anos, vou perder o BV. Chega, não quero mais ter esse BV’. Tive iniciativa, convidei para tomar um sorvete e, como eu que paguei, disse: ‘Vai embora não, vem cá’ e dei um selinho”, contou Tia Milena em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Selinho, puxão inesperado e comparação com gelatina

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a situação fugiu do controle da ex-BBB logo após a primeira tentativa:

Ilusão do Selinho: Para a ex-brother, a missão de deixar de ser “boca virgem” estaria encerrada logo após encostar os lábios.

Puxão e Contato: No entanto, o rapaz a puxou de volta para continuar o beijo, surpreendendo a influenciadora no local.

Aversão à Textura: A sensação do contato com a língua não agradou Milena: “Detesto gelatina e língua é gelatinosa. Ai, foi horrível” , disparou.

Sincericídio Viral: O trecho do podcast viralizou rapidamente entre páginas de humor e fãs de reality shows nas redes sociais.

Quantos anos Tia Milena tinha quando beijou pela primeira vez?

A ex-BBB revelou durante participação no podcast que tinha 18 anos quando tomou a iniciativa para perder o “BV”.

Por que Tia Milena afirmou que o seu primeiro beijo foi “horrível”?

A influenciadora explicou que odiou a sensação da língua do rapaz durante o beijo por odiar gelatina e achar a textura parecida.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet