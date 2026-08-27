Virginia reage a Zé Felipe após item íntimo ser achado em imóvel

Influenciadora chamou o ex-marido de "boca de sacola" após vídeo sobre cosméticos

Reprodução/Redes sociais

Após o cantor mostrar produtos de beleza e cosméticos íntimos esquecidos em apartamento de São Paulo, a influenciadora o chamou de ‘boca de sacola’.

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca reagiu com bom humor às declarações de seu ex-marido, o cantor Zé Felipe, sobre os pertences esquecidos por ela no apartamento da família em São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o sertanejo gravou um vídeo mostrando vários cosméticos deixados pela ex-companheira, incluindo um gel íntimo.

“Zé Felipe boca de sacola. Um spoiler do nada. Ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu”, revelou Virginia Fonseca em publicação destacada por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Brincadeiras sobre Barretos, rotina familiar e término do casamento

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a interação entre os dois movimentou a internet:

Esquecimento no Imóvel: Zé Felipe mostrou que a influenciadora deixou diversos produtos após ficar no apartamento paulista com os filhos do ex-casal.

Declaração de Zé Felipe: Em tom brincalhão, o cantor afirmou que pretendia levar o gel íntimo e os cremes para distribuir na Festa do Peão de Barretos.

Histórico da Relação: Virginia e Zé Felipe viveram juntos por cerca de cinco anos e anunciaram a separação em maio de 2025.

Filhos do Casal: Os artistas são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Por que Virginia chamou Zé Felipe de “boca de sacola”?

Virginia fez a brincadeira após Zé Felipe publicar um vídeo mostrando os produtos de beleza e um gel íntimo que ela havia esquecido no apartamento dele em São Paulo.

Quantos filhos Virginia Fonseca e Zé Felipe têm juntos?

O ex-casal tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet