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Geralda Helena se manifestou pela primeira vez após o acidente de helicóptero em Santa Catarina e relembrou a união de 42 anos ao lado do sertanejo.

A esposa do cantor sertanejo Rick Sollo, Geralda Helena, manifestou-se publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira (23/9) após a tragédia aéran que vitimou o artista e outros quatro ocupantes em Santa Catarina. Em uma publicação emocionante nas redes sociais, ela relembrou a história de quatro décadas ao lado do parceiro e falou sobre a dor de lidar com a ausência.

Conforme apurado pela jornalista Camilla Germano para o portal Metrópoles, Geralda expressou gratidão pelos anos compartilhados ao lado do cantor da dupla Rick & Renner:

“Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor. Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado”, escreveu a viúva.

“Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei”

Geralda compartilhou fotos de momentos marcantes da trajetória do casal e ressaltou que Rick acompanhou todas as fases de sua vida. Diante do impacto da perda repentina, ela reforçou que buscará forças na estrutura familiar que construíram juntos para superar o luto:

“Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você… Sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você. Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. O meu amor por você será eterno”, completou.

O corpo de Rick Sollo foi liberado pelo IML de Florianópolis durante a madrugada e será velado e enterrado nesta quinta-feira (24/9), na cidade de Sorocaba (SP).

“A esposa do cantor Rick Sollo, Geralda Helena, se manifestou nas redes sociais pela primeira vez após a morte do artista… Nesta quarta-feira (23/9), em homenagem ao marido, com quem vivia há 42 anos, ela relembrou momentos do casal”, destaca a apuração realizada por Camilla Germano no Metrópoles.

O que disse a viúva de Rick Sollo em sua primeira manifestação após a morte do cantor?

Segundo apuração de Camilla Germano no Metrópoles, Geralda Helena declarou que se despede do marido, mas jamais do amor deles, agradecendo pelos 42 anos de vida e família que construíram juntos.

Onde e quando será o velório do cantor Rick Sollo?

Conforme relata Camilla Germano no Metrópoles, o corpo do sertanejo será velado e sepultado nesta quinta-feira (24/9), no município de Sorocaba (SP).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet