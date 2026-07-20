Will Smith surge careca e revela motivo da mudança de visual

Em um dos vídeos, o artista explica por que decidiu raspar a cabeça

Will Smith, 57, está de visual novo. Nesta semana, o ator compartilhou alguns registros em seu perfil do Instagram em que aparece completamente careca.

Will esteve em Mônaco nos últimos dias para acompanhar o E1 Monaco, um campeonado mundial de barcos de corrida elétricos. Ele é dono de uma das equipes que compete na E1 Series.

Em um dos vídeos, o artista explica que raspou a cabeça para o próximo filme. “Vou tentar pegar algum sol de Mônaco na cabeça”, escreveu.

Nos comentários, um fã arriscou um palpite sobre o próximo papel do ator: “Então ‘Aladdin 2’ vai acontecer? Porque sua cabeça está raspada”. Outro questionou: “Eu Sou a Lenda 2?” Mas Will Smith não deu mais detalhes sobre seu próximo trabalho.

Recentemente, a revista People revelou que o ator e Jada Pinkett Smith, 54, teriam voltado a morar juntos. Casados desde 1997, Jada disse em 2023 que ela e o ator estavam separados desde 2016, mas que estavam tentando se entender.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mirellacordeiro.

Conteúdo Original / Fonte: mirellacordeiro