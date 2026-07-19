Deputado do Acre viaja até a Irlanda para reencontrar o filho que não via há 4 anos

Pedro Afonso vive há cinco anos na Europa

Deputado reencontrou o filho na Irlanda/Foto: Reprodução

Durante o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Afonso Fernandes (União Brasil) viajou à Irlanda para reencontrar o filho, Pedro Afonso, de 27 anos.

Pai e filho estavam separados pela distância desde que Pedro deixou o Acre, há cinco anos, para construir uma carreira na Europa. Imagens compartilhadas pela família registraram o abraço e a emoção do reencontro.

Formado em Direito, o acreano decidiu ampliar sua atuação profissional no exterior. Atualmente, cursa Sistemas de Informação e trabalha em uma empresa do setor de Tecnologia da Informação na Irlanda.

A viagem, realizada durante a pausa das atividades legislativas, também marcou a celebração da trajetória profissional construída pelo jovem fora do Brasil.