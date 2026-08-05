Bombeiros alertam para riscos de acidentes no Rio Juruá durante seca

Nível do Juruá chegou a 4,53 metros/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre reforçou o alerta para quem utiliza o Rio Juruá durante o período de estiagem. Com a redução do nível das águas, aumentam os riscos de acidentes envolvendo embarcações e também durante a atividade pesqueira, especialmente nos trechos utilizados por moradores que se deslocam para municípios como Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Juruá, major Josadac Cavalcante, a cota do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul está em 4,53 metros e a tendência é de continuar baixando ao longo do mês de agosto, considerado um dos mais secos do ano.

“Nesse período é comum todos os anos o Rio Juruá apresentar um nível bem baixo das águas. Isso gera dificuldades para a navegação e aumenta o risco de acidentes, principalmente com bancos de areia e troncos submersos”, explicou o comandante.

De acordo com o major, o cenário exige atenção redobrada dos condutores de embarcações, já que municípios da região dependem do transporte fluvial para o deslocamento de pessoas e mercadorias.

Entre as principais recomendações estão evitar viagens durante a noite, respeitar a capacidade das embarcações e manter atenção constante ao percurso.

“Orientamos os pilotos de embarcações de pequeno e grande porte a evitarem a navegação noturna e o sobrepeso das embarcações, fatores que têm contribuído para ocorrências de naufrágios atendidas pela corporação”, destacou.

Outro ponto de atenção é a intensa movimentação provocada pela piracema, que reúne pescadores profissionais e amadores nas margens do Rio Juruá.

Segundo o comandante, a concentração de embarcações e pessoas em um mesmo local eleva significativamente o risco de acidentes.

“Observamos um grande aglomerado de embarcações onde o cardume está passando. Muitas pessoas entram na água para desenroscar redes e tarrafas, além de haver casos de consumo de bebida alcoólica durante a pescaria, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes”, alertou.

O Corpo de Bombeiros orienta que pescadores evitem mergulhos para recuperar equipamentos presos no fundo do rio, utilizem embarcações com segurança e não conduzam motores sob efeito de álcool.

A corporação reforça que a prevenção é a principal medida para evitar ocorrências durante o período de estiagem, quando a navegação se torna mais delicada em toda a região do Vale do Juruá.

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