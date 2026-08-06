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No Acre, caramelo conquista funcionários de pet shop e encontra refúgio do calor

Mesmo sem um tutor definido, Caramelo conquistou o carinho dos funcionários e de clientes

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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No Acre, caramelo conquista funcionários de pet shop e encontra refúgio do calor
A funcionária contou que o comportamento do cachorro chama a atenção | Foto: ContilNet

Em meio ao forte calor amazônico, um simpático cãozinho de rua conhecido como Caramelo encontrou um lugar especial para descansar em Sena Madureira. O animal passou a frequentar diariamente um pet shop da cidade, onde recebe carinho, água, ração e aproveita o ambiente climatizado para escapar das altas temperaturas.

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Segundo uma colaboradora do estabelecimento, Caramelo já faz parte da rotina da equipe. Todos os dias ele aparece no local, come, bebe água e escolhe um cantinho para tirar uma longa soneca no ar-condicionado.

A funcionária contou que o comportamento do cachorro chama a atenção. “Ele é muito educado. Entra, come, bebe água e deita para descansar. Não mexe em nada e, se deixar, passa o dia todinho aqui aproveitando o ar-condicionado. Já virou nosso visitante mais fiel”, disse.

Ela também revelou que a equipe já tentou dar um banho no cãozinho, mas ele sempre consegue escapar. “Toda vez que a gente tenta pegar ele para dar um banho, ele foge. Depois, quando percebe que está tudo tranquilo, volta como se nada tivesse acontecido”, brincou.

Mesmo sem um tutor definido, Caramelo conquistou o carinho dos funcionários e de clientes que passam pelo estabelecimento. A história do cãozinho tem chamado a atenção pela inteligência e pelo jeito tranquilo, tornando-o um dos personagens mais queridos do pet shop.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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