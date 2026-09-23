23/09/2026
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“Falta de oportunidades”: Bocalom compartilha vídeo de acreano que saiu do Acre

Em gravação, apoiador relata ter deixado o estado e cita falta de emprego e oportunidades; candidato ao governo destacou ações de sua gestã

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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“Falta de oportunidades”: Bocalom compartilha vídeo de acreano que saiu do Acre
Edmundo Caetano publicou vídeo que foi compartilhado por Bocalom nas redes sociais /Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco e candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, compartilhou nesta quarta-feira (23) um vídeo publicado por Edmundo Caetano nas redes sociais. Na gravação, Edmundo relata ter deixado o estado e aponta a falta de oportunidades, segurança e emprego como fatores que contribuíram para a decisão.

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Ao repostar o vídeo, Bocalom destacou pontos defendidos em sua campanha ao Governo do Acre. O candidato afirmou que pretende levar para outros municípios do estado experiências e ações realizadas durante sua trajetória na administração pública.

Na publicação, Bocalom citou obras e iniciativas realizadas em Rio Branco e Acrelândia e afirmou que essas ações contribuíram para transformar a capital.

O candidato também destacou resultados atribuídos à educação municipal de Rio Branco, mencionando que a rede de ensino alcançou o segundo melhor desempenho do Brasil por dois anos consecutivos.

Ao final da publicação, Bocalom defendeu a ampliação de oportunidades, emprego, segurança e desenvolvimento para todo o Acre.

Veja o vídeo:


 

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