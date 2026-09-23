“Falta de oportunidades”: Bocalom compartilha vídeo de acreano que saiu do Acre

O prefeito de Rio Branco e candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, compartilhou nesta quarta-feira (23) um vídeo publicado por Edmundo Caetano nas redes sociais. Na gravação, Edmundo relata ter deixado o estado e aponta a falta de oportunidades, segurança e emprego como fatores que contribuíram para a decisão.
Ao repostar o vídeo, Bocalom destacou pontos defendidos em sua campanha ao Governo do Acre. O candidato afirmou que pretende levar para outros municípios do estado experiências e ações realizadas durante sua trajetória na administração pública.
Na publicação, Bocalom citou obras e iniciativas realizadas em Rio Branco e Acrelândia e afirmou que essas ações contribuíram para transformar a capital.
O candidato também destacou resultados atribuídos à educação municipal de Rio Branco, mencionando que a rede de ensino alcançou o segundo melhor desempenho do Brasil por dois anos consecutivos.
Ao final da publicação, Bocalom defendeu a ampliação de oportunidades, emprego, segurança e desenvolvimento para todo o Acre.
Veja o vídeo: