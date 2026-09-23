A Assembleia Geral será realizada no dia 5 de outubro

Sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), em Rio Branco (AC) — Foto: Kelton Pinho

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) tornou público um edital que convoca as entidades filiadas para a Assembleia Geral Ordinária Quadrienal Eleitoral, que será realizada no dia 5 de outubro de 2026, no auditório da sede da Federação, em formato exclusivamente presencial às 16h, no horário de Rio Branco, em primeira chamada, com a presença de entidades titularidades de, no mínimo, metade mais um dos votos computados, admitida a tolerância de 30 minutos, ou às 17h, em segunda chamada e última chamada, com qualquer número de presentes.

A Assembleia deliberará exclusivamente sobre a eleição, por chapa, do presidente, do primeiro vice-presidente e do segundo vice-presidente da Federação, bem como de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal, para o mandato de 4 anos com início em abril de 2027.

Confira o edital na íntegra: