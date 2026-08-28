Flávio é questionado sobre Vorcaro e diz que Lula deve explicações

Flávio respondeu sobre visita a Vorcaro/Foto: Reprodução

Flávio Bolsonaro foi questionado, durante sabatina realizada pela Rede Globo nesta sexta-feira (28), sobre uma visita feita ao banqueiro Daniel Vorcaro, em São Paulo, no fim de 2025. Na época, o empresário já havia sido preso e usava tornozeleira eletrônica devido às investigações envolvendo o Banco Master.

O jornalista perguntou se seria adequado um senador da República visitar a residência de um banqueiro investigado por suspeitas de fraudes bilionárias no sistema financeiro, inclusive em operações relacionadas a recursos de aposentados.

Em resposta, Flávio desviou o foco para a relação de Vorcaro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mencionou uma reunião reservada entre os dois. “Quem deve explicações hoje é o atual presidente da República”, afirmou.

O senador também levantou questionamentos sobre o conteúdo do encontro e sobre a natureza da relação entre Lula e o banqueiro. Entretanto, não apresentou provas de participação do presidente nos negócios investigados.

Flávio classificou sua própria relação com Vorcaro como privada e voltou a negar que tenha oferecido qualquer contrapartida ao empresário em razão do mandato parlamentar. Segundo ele, sua posição de oposição ao governo impediria que ajudasse o banqueiro em demandas junto ao Poder Executivo.

“Essa é uma relação privada que não teve absolutamente nenhuma contrapartida da minha parte”, declarou. Ele afirmou ainda que o assunto estaria encerrado, mas não detalhou o objetivo da visita realizada depois da prisão do banqueiro.

Ao ser novamente questionado sobre a possibilidade de tornar públicas as informações relacionadas ao encontro, Flávio declarou que o caso estaria aberto ao escrutínio da imprensa.