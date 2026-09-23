Homem é executado com tiros na cabeça em via pública em Rondônia

Um homem foi executado a tiros na cabeça nesta quarta-feira (23), no Campo do 13, em Rondônia. O crime foi registrado durante o dia e mobilizou as autoridades.
Segundo as informações iniciais, a vítima foi encontrada já sem vida no local. Os disparos atingiram a região da cabeça, caracterizando uma execução.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia e para a coleta de informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima, a motivação do crime ou possíveis suspeitos.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pela execução e esclarecer a dinâmica do homicídio.