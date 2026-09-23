Mazinho diz que recuperação reduziu ritmo de campanha e agradece apoio de aliados

Candidato a deputado federal pelo União Brasil afirmou que tem contado com apoiadores para levar sua mensagem aos eleitores enquanto se recupera

Mazinho Serafim é candidato a deputado federal pelo União Brasil /Foto: Reprodução

O candidato a deputado federal Mazinho Serafim (União Brasil) afirmou, em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (23), que precisou reduzir o ritmo de sua campanha eleitoral durante o período de recuperação. O ex-prefeito de Sena Madureira disse que gostaria de estar presente nas atividades, mas tem contado com aliados para manter a campanha nas ruas.

Mazinho agradeceu a atuação de vereadores, lideranças, amigos e outros apoiadores que, segundo ele, têm participado das agendas e levado sua mensagem aos eleitores enquanto ele não consegue estar presente em todos os locais.

“Essa campanha veio com um desafio que eu não esperava. Precisei diminuir o ritmo justamente num momento em que eu queria estar em cada canto, conversando e encontrando as pessoas”, escreveu.

O candidato também afirmou que os apoiadores têm funcionado como uma extensão de sua atuação durante o período de recuperação.

“Onde eu não puder chegar, vocês têm sido minhas pernas. Onde minha voz não alcançar, vocês têm ajudado a levar a minha mensagem”, publicou.

Mazinho disse ainda que segue se recuperando e agradeceu às pessoas que permanecem próximas durante esse período.

O candidato concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo União Brasil, com o número 4455. A candidatura consta como deferida no registro eleitoral de 2026.

Em setembro, Mazinho já havia relatado publicamente limitações para participar de todas as agendas da campanha durante sua recuperação. Em encontro com apoiadores, ele pediu que a base ajudasse a levar sua mensagem aos eleitores.