28/07/2026
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Mega-Sena: seis apostas de Rio Branco faturam mais de R$ 9 mil

Bilhetes acertaram a quadra no concurso

Por Dry Alves, ContilNet 28/07/2026 às 19:37
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Mega-Sena: seis apostas de Rio Branco faturam mais de R$ 9 mil
Apostas foram registradas em Rio Branco/Foto: Reprodução

Seis apostas registradas em Rio Branco acertaram quatro dezenas no concurso 3037 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (28). Juntos, os prêmios destinados aos jogos feitos na capital acreana somam R$ 9.176,02.

Cinco apostas simples, com seis números marcados, receberão R$ 1.147,01 cada. Entre elas, uma foi realizada pelo Internet Banking da Caixa, duas na Loteria Vitória e outras duas pelos canais eletrônicos.

Já a sexta aposta premiada foi um bolão registrado na Mega Sorte. O jogo, composto por sete números e dividido em nove cotas, conquistou três prêmios da quadra, totalizando R$ 3.440,97. Com a divisão, cada cota deverá receber aproximadamente R$ 382,33.

A quadra é destinada às apostas que acertam quatro das seis dezenas sorteadas. O valor pode variar conforme a arrecadação do concurso, a quantidade de ganhadores e o número de combinações premiadas em cada bilhete.

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