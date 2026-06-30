Pastora aconselha mulheres casadas a dormirem sem calcinha

Sexóloga afirma que hábito pode beneficiar a saúde íntima e explica que prática não deve ser interpretada como convite para relações sexuais

Declaração de pastora e sexóloga repercutiu e dividiu opiniões nas redes sociais/Foto: Reprodução

Uma declaração da pastora e sexóloga Vanessa, compartilhada nas redes sociais, voltou a repercutir e dividiu opiniões entre internautas. Durante uma palestra, ela aconselhou mulheres casadas a dormirem sem calcinha, afirmando que o hábito pode trazer benefícios para a saúde íntima feminina.

Segundo a especialista, deixar a região genital sem a peça íntima durante o sono favorece a ventilação local, reduzindo a umidade e criando um ambiente menos propício para irritações e para a proliferação de fungos e bactérias.

Outro ponto abordado por Vanessa foi a preocupação de algumas mulheres com a reação do parceiro. De acordo com ela, muitas evitam a prática por receio de que o marido interprete a ausência da calcinha como um convite para relações sexuais.

Na avaliação da pastora e sexóloga, essa percepção pode ser superada com diálogo e convivência. Ela defende que, com o tempo, o parceiro compreenderá que dormir sem roupa íntima está relacionado ao conforto e aos cuidados com a saúde, e não necessariamente ao desejo sexual.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e provocou uma série de comentários. Enquanto parte dos internautas concordou com a orientação e destacou que profissionais de saúde costumam recomendar roupas leves ou a ausência de peças íntimas durante o sono em determinadas situações, outros criticaram o posicionamento e levantaram discussões sobre comportamento e relacionamentos.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Bacci Notícias