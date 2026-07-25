Presidente do Deracre divulga nota contra abordagem sobre Mailza e Jéssica

Manifesto ressalta que liberdade de imprensa deve caminhar junto com a responsabilidade editorial/ Foto: Reprodução

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Gilberto Lucas de Oliveira, publicou uma nota de repúdio contestando o teor editorial da matéria intitulada “Uma crente e uma lésbica; Mailza e Jéssica podem fazer história governando o Acre”. No posicionamento oficial, o gestor criticou o enquadramento dado ao texto, afirmando que a publicação optou por colocar a fé religiosa e a orientação sexual em evidência no lugar das trajetórias públicas das retratadas.

De acordo com o presidente da autarquia estadual, a abordagem utilizada caracteriza sensacionalismo ao focar em características individuais das personagens, em vez de priorizar o debate político e administrativo.

“Quem escolhe uma manchete sabe do alcance das palavras e da responsabilidade que cada escolha carrega. Quando características pessoais recebem mais destaque do que o próprio conteúdo da notícia, o resultado é uma abordagem sensacionalista que reforça rótulos e desvia o foco do que realmente deveria ser discutido”, declarou Gilberto Lucas de Oliveira.

O gestor manifestou apoio à governadora em exercício, Mailza Assis (PP), e à ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), ressaltando que mulheres em posições de liderança na política devem ser reconhecidas pelo trabalho desenvolvido e pela história pública, sem que sejam reduzidas a traços pessoais ou convicções.

“Manifesto minha solidariedade à governadora Mailza Assis e à ex-deputada federal Jéssica Sales. Mulheres que ocupam espaços públicos merecem ser respeitadas por sua trajetória e jamais reduzidas às suas convicções ou características pessoais”, pontuou.

Na mesma manifestação, o presidente do Deracre fez questão de direcionar palavras de apoio aos profissionais de imprensa do Estado que atuam com rigor técnico. Segundo Oliveira, a prática jornalística de qualidade exige apuração minuciosa e respeito aos limites da informação factual.

“Também expresso minha solidariedade aos jornalistas acreanos que exercem a profissão com ética, responsabilidade e compromisso com a informação. O jornalismo sério é construído com apuração, contexto e respeito aos fatos, e não pode ser confundido com escolhas editoriais que priorizam o impacto”, ressaltou.

Ao finalizar o posicionamento, o gestor reiterou o papel da imprensa livre no estado de direito, mas lembrou que o direito de informar exige responsabilidade social por parte dos veículos de comunicação.

“Manifesto meu repúdio à abordagem adotada na referida publicação. A liberdade de imprensa é indispensável, mas caminha ao lado da responsabilidade. É esse compromisso que fortalece o jornalismo e o respeito às pessoas”, concluiu.

Nota na íntegra: