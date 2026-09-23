Rapaz é desmascarado por duas namoradas e entra em desespero durante discussão

Vídeo mostra o momento em que o jovem fica nervoso, tenta deixar o local e chega a ameaçar chamar a polícia

Rapaz é confrontado pelas duas mulheres durante discussão que foi registrada em vídeo /Foto: Reprodução

Um jovem foi colocado contra a parede por duas mulheres que seriam suas namoradas e acabou entrando em desespero durante uma discussão registrada em vídeo. As imagens mostram o momento em que as duas descobrem que estariam se relacionando com o mesmo homem e passam a questioná-lo.

Nervoso diante da situação, o rapaz tenta se explicar enquanto as mulheres discutem e fazem críticas a ele. Em determinado momento, ele demonstra irritação e tenta encerrar a conversa, buscando uma maneira de sair do local.

Durante a discussão, ele afirma que vai chamar a polícia, na tentativa de interromper o confronto. As mulheres, porém, continuam questionando o rapaz e registrando toda a situação com o celular.

Em outro momento, ele chega a chutar a porta enquanto a discussão continua. As duas também proferem xingamentos contra ele, que permanece visivelmente revoltado com a situação.

O vídeo repercutiu nas redes sociais justamente pela reação do rapaz ao ser confrontado As imagens mostram apenas o momento da discussão e não esclarecem quando ou onde o episódio aconteceu.

Veja o vídeo: