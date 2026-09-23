Suspeito de homicídio tenta fugir, é baleado pela polícia e acaba preso

Houve reação da equipe, e o suspeito foi atingido | Foto: Ascom

A Polícia Civil do Acre prendeu, na madrugada desta quarta-feira (23), um homem de 25 anos suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 14 de setembro, em Cruzeiro do Sul. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado tentou fugir armado e acabou baleado após uma reação da equipe policial.

A prisão foi realizada por investigadores do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), por volta das 5h30, em uma residência nas proximidades da Rua Paraíba, no bairro do Telégrafo.

O suspeito, identificado pelas iniciais A.J.M.S., é investigado por envolvimento com organização criminosa e, segundo a Polícia Civil, seria um dos participantes do homicídio ocorrido no bairro da Várzea.

Conforme a polícia, após os agentes se identificarem e anunciarem a prisão, o homem tentou escapar pelos fundos da residência. Ainda segundo as investigações, ele estava armado e, durante a fuga, correu em direção aos policiais que realizavam o cerco.

Houve reação da equipe, e o suspeito foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o levou ao Hospital do Juruá, onde ele passou por procedimento cirúrgico. O homem permanece sob custódia policial.

Nenhum policial ficou ferido durante a ação, segundo a Polícia Civil.

Arma e drogas são apreendidas

Durante a operação, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração raspada, 11 munições intactas, 138 porções de uma substância semelhante à maconha, duas porções de substância semelhante à cocaína e uma balança de precisão.

Além da investigação pelo homicídio, A.J.M.S. deverá responder pelos crimes relacionados ao material apreendido, incluindo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Homicídio ocorreu em setemb

O crime investigado aconteceu na noite de 14 de setembro, no bairro da Várzea. Segundo a Polícia Civil, um homem de 38 anos foi perseguido e morto a tiros por criminosos.

Ainda conforme as investigações, os envolvidos teriam utilizado um veículo roubado horas antes de uma motorista de aplicativo. A mulher teria sido mantida refém durante a ação.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos no homicídio.

Após receber atendimento médico, o suspeito deverá ser apresentado à Justiça para audiência de custódia. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.