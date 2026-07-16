Veículos colidem frontalmente em ramal no interior do Acre

Dois carros se envolveram em um acidente na tarde de ontem no ramal da Miragina, em Sena Madureira. A colisão ocorreu em um trecho estreito da estrada vicinal, surpreendendo os motoristas que trafegavam pelo local.

Segundo informações do proprietário de um dos veículos, o acidente aconteceu em uma curva do ramal, quando os automóveis acabaram batendo de frente. Apesar do impacto, os ocupantes dos carros não sofreram ferimentos.

Os danos ficaram restritos aos veículos, que sofreram avarias e precisarão passar por reparos. Um dos motoristas trabalha realizando o transporte de passageiros na região do ramal da Nova Olinda, no Alto Rio Iaco, e teve suas atividades temporariamente interrompidas em razão do acidente.

Agora, a expectativa é de que o conserto do automóvel seja realizado o mais rápido possível, permitindo que o profissional retorne ao trabalho e volte a atender os moradores da região.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas, mas as condições do trecho onde ocorreu a colisão deverão ser levadas em consideração na apuração do caso.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet