20/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Veículos colidem frontalmente em ramal no interior do Acre

Apesar do impacto, os ocupantes dos carros não sofreram ferimentos

Por Ricardo Amaral, ContilNet 16/07/2026 às 09:38
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Veículos colidem frontalmente em ramal no interior do Acre

Dois carros se envolveram em um acidente na tarde de ontem no ramal da Miragina, em Sena Madureira. A colisão ocorreu em um trecho estreito da estrada vicinal, surpreendendo os motoristas que trafegavam pelo local.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações do proprietário de um dos veículos, o acidente aconteceu em uma curva do ramal, quando os automóveis acabaram batendo de frente. Apesar do impacto, os ocupantes dos carros não sofreram ferimentos.

Os danos ficaram restritos aos veículos, que sofreram avarias e precisarão passar por reparos. Um dos motoristas trabalha realizando o transporte de passageiros na região do ramal da Nova Olinda, no Alto Rio Iaco, e teve suas atividades temporariamente interrompidas em razão do acidente.

Agora, a expectativa é de que o conserto do automóvel seja realizado o mais rápido possível, permitindo que o profissional retorne ao trabalho e volte a atender os moradores da região.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas, mas as condições do trecho onde ocorreu a colisão deverão ser levadas em consideração na apuração do caso.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.