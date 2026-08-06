Via Verde Shopping reúne um amplo mix de operações. — Foto: Reprodução

O Via Verde Shopping realiza, nesta sexta-feira (7), a partir das 18h, um Happy Hour Especial de Dia dos Pais, na Praça de Alimentação. A programação contará com ofertas especiais de chopp e uma Roleta Premiada, proporcionando aos clientes uma experiência de lazer, gastronomia e entretenimento para celebrar a data.

A iniciativa faz parte da campanha de Dia dos Pais do empreendimento e foi planejada para oferecer um ambiente de convivência, descontração e benefícios exclusivos aos visitantes. Durante o evento, os participantes poderão girar a Roleta Premiada e concorrer a brindes e descontos em lojas participantes.

Além da programação especial, o Via Verde Shopping reúne um amplo mix de operações, com grandes marcas nacionais, restaurantes, cafeterias, cinema e diversas opções de lazer, consolidando-se como o principal destino de compras, serviços e entretenimento do Acre.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, operações de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br