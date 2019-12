Bombeiros seguem com busca por criança que caiu no Rio Acre no dia do Natal

Os agentes já estão no terceiro dia de buscas, é o que aponta o major do Corpo de Bombeiros

As buscas pela criança de 6 anos que está desaparecida nas águas do Rio Acre desde a última quarta-feira (25) ainda estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Rio Branco.

O acidente ocorreu no final da tarde do feriado de Natal, no bairro Volta Seca, na Tv Manoel Bandeira – região por trás da Secretaria Estadual de Educação (SEE) na Sobral. A criança brincava no local ignorando o perigo e, de repente, caiu barranco abaixo e acabou caindo nas águas. O garoto não sabia nadar, informaram familiares.

SAIBA MAIS: Menino de 6 anos cai enquanto brincava às margens do Rio Acre

Os agentes já estão no terceiro dia de buscas, é o que aponta o major Falcão, do Corpo de Bombeiros.

A um site local, familiares disseram que o pai do garoto pulou no rio para tentar salvá-lo, porém, não conseguiu encontrá-lo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários