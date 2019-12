CV nega cobranças de dízimos de igrejas: “Foge totalmente da ética do crime”

A notícia do ContilNet citando fonte que preferiu não se identificar informando que membros de facções estariam cobrando valores de 10 % sobre o dízimo arrecadado por igrejas evangélicas a partir do 13º dos fiéis, irritou uma dessas organizações, o Comando Vermelho, que se identifica com a sigla CVRL. Num dos atos mais ousados de que se tem notícia em se tratando de uma organização criminosa, o CV veio a público negar que a cobrança faça parte de seus planos de arrecadação e ameaçou que, caso isso esteja sendo feito por algum membro da organização, “o mesmo será cobrado a (sic) altura pela cúpula maior do Estado”.

Entenda: Facções criminosas cobram 10% do dízimo arrecadado em igrejas do Acre

A manifestação da organização criminosa deu-se através de uma nota de português primário e rudimentar, sem pontuação e em caixa alta, publicada nas redes sociais, através daquilo que os membros da organização chamam de “Salve”. Pois o “Salve”, em alguns momentos, tem trechos que não dizem coisa com coisa, utiliza verbos inadequados mas, ainda assim, consegue passar sua mensagem de terror.

O CV diz que não aceita de forma alguma o tipo de conduta (cobrança sobre às igrejas), de qualquer membro da organização, “pois somos o lado errado da vida mais (sic) temos Deus em primeiro lugar (sic) acima de tudo temos o maior respeito pelos religiosos (sic) pois a maioria de nóis (sic) temos familiares que são irmãos da igreja”.

O CV também diz que se tais cobranças estão ocorrendo de fato, isso seria por conta dos rivais da organização, o B13 (Bonde dos 13) e PCCU (Primeiro Comando da Capital), classificados na mensagem como “organizações de bairro”, contra as quais a organização mantém estado de guerra permanente. “Deixamos bem claro que também pregamos a paz (sic) mais(sic) jamais fugiremos de uma guerra onde ela se mostra precisa”, diz o “Salve”.

A organização criminosa também diz que tem 90 % da cidade de Rio Branco sob seu controle. “Toda a população é ciente que nossa guerra é com B13h e PCCU (sic) jamais vamos está (sic) cobrando dízimos de igreja ou de qualquer pessoa da nossa população (sic) vamos está apurando os fatos (sic) se foi qualquer um membro da nossa organização vamos está dândi uma resposta a altura”, diz o comunicado.

A cobrança do dízimo, para o CV, é um “tipo de patifaria” que “foge totalmente da ética do crime aonde (sic) temos um estatuto um estatuto e isso está fora da ideologia do crime que pregamos. Para O CV, quem faz “esse tipo(sic) de oatifaria é o resto dessa gang de bairro B13 e PCCU (sic) Vamos deixar bem específico que se qualquer tipo de atentado for dado por esses lixos em cima de de pessoas inocentes, o CVRL dará a resposta em cima da crueldade que eles fizerem em cima da população”.

