Estelionatário preso aplicou golpe em mais de 100 pessoas com venda de consórcios no AC

O sonho de possuir o transporte próprio, uma moto, para uso no trabalho e/ou no lazer pode se transformar em pesadelo para dezenas de pessoas que acreditaram na honestidade de um empresário que lhes prometeu facilidade na aquisição do veículo. O empresário é Maycon Júnior da Silva que sumiu no início da semana, supostamente, lesando todos aqueles que adquiriram um consórcio em sua mão.

Na manhã desta quinta-feira (19), coincidentemente, quatro consumidores que teriam sido vítimas de Maycon, compareceram à delegacia da 5ª Regional, no bairro Adalberto Sena, para registrar queixa contra ele. Ele teria vendido consórcio para centenas de pessoas em Rio Branco através de sua loja, a Show Motos, instalada na galeria do Hotel João Paulo, na avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

As vítimas são Edmar Amâncio de Lima, que perdeu R$ 3 mil; Ronaldo Oliveira, que perdeu R$ 5.480 mil; Itamar Carlos de Lima, que perdeu R$ 8.012 mil; e Josiane da Costa, que trabalhava como secretária na empresa Show Motos. Com o sumiço do empresário, ela ficou sem receber salários e demais direitos trabalhistas, como férias e décimo terceiro.

“Ele sumiu, não pagou o meu salário e me deixou na mão. Além disso, ainda me xingou muito porque pedi para assinar minha carteira de trabalho”, contou Josiane. Ela garante que o numero de lesados no golpe aplicado por Maycon pode ultrapassar a casa de uma centena.

Josiane disse nunca ter visto alguém sendo contemplado com alguma moto, apesar de ter trabalhado na Show Motos por cerca de um ano.

“Sei que as pessoas sorteadas pediam uma carta de crédito, mas também nunca vi alguma sendo entregue”, relatou.

O maior prejuízo até agora registrado foi o de Itamar, que já havia pagado um ano de boleto. Para receber uma moto Biz, ele deu um lance de R$ 5 mil. Esperava, com isso, estar motorizado antes do Natal.

“Dei o lance porque acreditava quer ia receber a moto logo, já que dei um lance alto. Mas parece que acabei perdendo tudo”, indignou-se Itamar.

Cobrador avisou os clientes

Todos os clientes vítimas que se tem conhecimento até agora foram avisados por um dos cobradores da empresa Show Motos. O nome dele não foi informado, mas acredita-se que também tenha ficado sem receber pelo trabalho que realizou.

“Encontrei com ele que me disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Daí foi logo me avisando que o dono da loja tinha sumido, que ninguém sabia seu paradeiro. Que tinha fechado a loja e tinha sumido”, relatou Edmar.

Boleto com pagamento diário

O golpe aplicado por Maycon era simples, mas bem-eficaz. Ele apresentava aos futuros clientes uma maneira fácil de comprarem motos parceladas. A ideia era que o pagamento fosse feito todos os dias, inclusive, aos domingos. Os valores variavam de acordo com o valor da moto desejada, algo entre R$ 9 e R$ 30.

“O cobrador passava na minha casa todos os dias. No sábado, ele cobrava em dobro, pois era referente ao sábado e ao domingo”, explicou Ronaldo. “Cada carnê tinha 30 ou 31 boletos, que era referente a um mês. Quando terminava aquele carnê, eu recebia outro”, completou.

Polícia investiga o caso

Os boletins de ocorrências foram registrados ontem. Na semana que vem, dia 27, todos serão ouvidos novamente já na fase de inquérito policial que está sendo montado pela autoridade competente. Enquanto isso, Roney deve ser procurado pelos agentes policiais para apresentar sua versão dos fatos. Caso não seja encontrado, as investigações seguirão até que se tenha indícios de sua culpabilidade, momento em que deve ser dado como foragido.

