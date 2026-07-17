Lançamento da pré-candidatura marca o início da agenda pública/Foto: Reprodução

O senador Sérgio Petecão afirmou estar otimista com a participação do público no lançamento oficial de sua pré-candidatura, que está sendo realizado nesta sexta-feira (17), na tradicional Tenda Amarela, localizada na Rua Alberto Torres, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O evento reúne apoiadores, lideranças políticas, prefeitos e caravanas vindas de diversos municípios do Acre.

Ao comentar a expectativa para o ato político, Petecão destacou a presença de pessoas do interior do estado e agradeceu o apoio recebido.

“Estou muito positivo. Tem uma galera grande aí que veio do interior, tem uns prefeitos aí que estão nos prestigiando. Estou feliz. Você sabe que juntar a gente assim, sem ter apoio do governo, sem ter apoio da prefeitura, é difícil, mas é bom, é a galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá”, declarou.

Durante o lançamento da pré-candidatura, o senador recebe aliados e simpatizantes em um evento que marca o início de uma nova etapa de sua articulação política para as eleições. O encontro também conta com a apresentação do jingle “Yo Soy Petecão de nuevo”, escolhido para embalar a pré-campanha.

A programação é marcada pela presença de lideranças de diferentes regiões do estado, além de prefeitos, vereadores e apoiadores que participaram do ato político na capital. O comparecimento das caravanas do interior foi ressaltado pelo senador como um sinal de fortalecimento de sua base e de engajamento em torno de seu projeto político.

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O lançamento da pré-candidatura marca o início da agenda pública de mobilização de Sérgio Petecão, que deve intensificar os encontros com apoiadores e lideranças nos próximos meses, em preparação para o período eleitoral.