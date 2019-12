Governo termina ano com “índice zero” de corrupção, mas entra 2020 como uma Torre de Babel

Crise do DO

O governador Gladson Cameli não é espirita, mas, se crise fosse um ritual, podemos dizer que o ano termina como começou para o governo do Acre. A crise do “Diário Oficial” foi do início ao fim. A mais recente envolvendo os secretários Ribamar Trindade e Semírames Plácido. No espiritismo, os ritos terminam no mesmo modelo que começam.

Avanços

Se por um lado o Palácio Rio Branco comemora “índice zero” de corrupção no primeiro ano, termina 2019 como uma Torre de Babel. É incrível a falta de linguagem única na gestão de Cameli, ele mesmo é o primeiro a atropelar, quebrar protocolos e levar à públicos problemas que deveriam ser discutidos primeiro internamente.

Foro intimo

O que menos se viu nessa gestão foram assuntos tratados internamente, primeiro as crises estamparam as manchetes dos jornais e sites, depois foram tratados estrategicamente. Muita coisa precisa mudar ou o projeto será mesmo de quatro anos e olhe lá.

Mais pedidos de exoneração

Correu à boca miúda nos corredores do Palácio Rio Branco que mais secretários estão com vontade de pedir exoneração. Se confirmada as demissões de Ribamar Trindade e Semirames Plácido, estes são os dois últimos de “confiança” do conselheiro Malheiros na gestão. Oscar Abrantes foi o primeiro a ser convidado a sair.

Substituto

Falou durante todo o dia até no substituto de Ribamar Trindade, o primeiro e mais cotado é Ricardo França, que chegou a passar semanas em Rio Branco ajudando a organizar o governo na maior crise que enfrentou com o Parlamento. França foi chefe de gabinete dos mandatos de deputado federal e senador de Gladson Cameli, goza da inteira confiança do governador.

Bomba

Até o final do ano tem uma grande reportagem sobre a vida de um empresário que fez fortuna roubando dinheiro público. O Acre vai tremer.

Reconhecimento

A deputada Vanda Milani (Solidariedade) expressou seu extremo contentamento em ser uma das agraciadas com o Certificado de Reconhecimento conferido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre e o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Acre(Sistema OCB/AC). O Certificado é um marco da gratidão da entidade pelo trabalho da parlamentar em prol do fomento e fortalecimento do cooperativismo.

Evento

Ressaltar a importância, os avanços e os desafios do cooperativismo no mundo, no Brasil e no Acre. Este foi o objetivo do Encontro Estadual das Cooperativas Acreanas, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Acre (SESCOOP/AC). O evento foi realizado na noite deste sábado (14), no Hotel Terra Verde, em Rio Branco.

Prestigiado

Com a presença de autoridades do Legislativo e do Executivo acreano, dirigentes cooperativistas, funcionários, conselheiros de administração e fiscal, foi apresentado os números do cooperativismo brasileiro. Integrantes das cooperativas acreanas fizeram uma avaliação positiva do ano de 2019 e debateram as expectativas para 2020.

