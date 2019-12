Lideranças do MDB reclamam do governo Gladson Cameli, mas não largam o ‘osso’

Não largam o “osso”

O MDB tem enviado recados ao Palácio Rio Branco através das redes sociais, mas, não entrega os cargos que tem em todos os escalões. Por esse posicionamento perdeu a ex-deputada Eliane Sinhasique e deve perder outros líderes. Na política não existe meio termo, ou você é governo ou oposição. É regra, essa dança de ratos, morde e assopra,fica ruim para a sigla.

Vice do PT

Quem apoia uma reeleição da prefeita Socorro Neri defende que o PT indique o seu vice nas eleições de 2020. Dificilmente a prefeita deverá ficar de fora do processo eleitoral, vem fazendo uma gestão organizada, planejada e de muita competência, perfil que o eleitor de Rio Branco deseja.

PT na cabeça

A existência de uma ala mais radical dentro do Partido dos Trabalhadores que desejam a qualquer custo uma candidatura própria pode prejudicar a Frente Popular. Neri, vem se mantendo longe de especulações sobre as eleições 2020, mas já teria iniciado uma aproximação com os possíveis cabeças de chapa: Raimundo Angelim e o próprio Marcus Alexandre.

Bem assessorada

Socorro Neri vem sendo bem assessorada politicamente, é muito disciplinada. Este ano fez o dever de casa, antecipou o salário de dezembro, pagou o décimo terceiro, fornecedores, deixou todo mundo mais feliz.

Silencioso

O Solidariedade da deputada Vanda Milani vem fazendo o seu dever de casa. A parlamentar começa uma rodada de visitas pelo interior do estado deixando redondinha as executivas dos munícipios. Vanda sabe que organização e planejamento é fundamental para o sucesso eleitoral ano que vem.

Senador Guiomard

Gilson da Funerária vai ser pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade e deve trazer consigo um grupo forte de vereadores. Quem apostou numa candidatura fragilizada deu com os burros n’ água. Uma coisa que diferencia Gilson dos demais pré-candidatos é o poder de mobilização. O vereador e atual presidente da Câmara, conversa olho no olho.

Oportunidades

O Instituto Federal do Acre segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo para cursos técnicos até o dia 31 de dezembro. Nesta edição estão sendo ofertadas mais de mil vagas para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Samba de criolo

Vivemos tempos tão desregulados politicamente que deputado federal anuncia obras de viadutos, presidente de instituição falando de data de inauguração de ponte, parlamentar anunciando inauguração de hospital. Alguns estão esquecendo de combinar com quem realmente governa o estado.

Fanfarrão

A coluna alertou para gastos desnecessários e além do limite com shows, eventos fora de época. Isso não enche barriga de ninguém e nem pavimenta ruas. Deu no que deu, servidores da prefeitura de Sena Madureira vão ficar sem natal e pagamento de dezembro empurrado para janeiro. O efeito é dominó.

Crise vencida

Senador Sérgio Petecão foi o convidado de luxo para entrega de obras no município de Jordão (AC). Acompanhado do secretário de saúde Alysson Bestene, o senador até gravou um vídeo onde fez questão de dizer que foi convidado para representar o governador na solenidade.

Agenda hídrica

O governador iniciou a semana com uma agenda extraordinária com setores hídricos do estado gerenciando a crise dos rios. Rio Branco e Juruá estão com cotas acima do alerta e monitoramento 24 horas.

