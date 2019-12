Major Rocha vai estar à vontade em 2022 para ser candidato ao senado ou ao governo

Baixaria

Continuam as trocas de mensagens nada recomendáveis entre duas figuras conhecidas na socialite. Pior que as madames comandam um setor importante do governo, mas, não se entendem.

Retorno

O vice-governador Major Rocha está tentando renomear o sargento Isaias Brito para a diretoria de Operações do Detran-Ac. Ele tem dito para amigos próximos que a exoneração foi injusta e busca o melhor momento para pedir a volta do seu assessor dentro da instituição.

Rocha no ContilNet

Rocha visitou a redação do ContilNet na manhã desta quinta-feira (19), onde concedeu entrevista ao repórter Everton Damasnceno. Uma boa entrevista. Bom o leitor não perder!

Grande aliado

Major Rocha tem se comportado com um verdadeiro aliado do governador Gladson Cameli. Ao contrário do que algumas pessoas esperavam, Rocha não teve nenhuma arenga com Gladson, e nem com nenhum outro integrante do governo.

PSDB cresceu

O PSDB é um dos partidos que mais cresceu no Acre, nos últimos anos. Tem um vice-governador, uma deputada federal e dois depiutados estaduais, além de vereadores em grande parte dos municípios. E tem tudo para nas próximas eleições fazer um senador ou o governador.

Simples assim

em 2022, Major Rocha poderá ser candidato ao senado, caso Gladson Cameli decida mesmo pela reeleição. Se Gladson decidir ir para o Senado, quem assume o governo? Rocha. E fica com a faca e o queijo na mão para disputar o governo no timão da máquina. Simples assim.

Criou a luz!

E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas… Assim foi a iluminação da árvore de natal aquática no Lago do Amor. Quando tudo estava programado para ascender com um toque do governador Gladson Cameli, uma pane provocou a maior correria. Até que por volta das 20horas, Thiago Caetano deu luz!

Doação

A árvore foi uma doação de um empresário do setor civil, um toque a mais no Lago do Amor e seu entorno, local bastante visitado pelos rio-branquenses, principalmente os amantes das boas práticas esportivas e alguns casais apaixonados.

Participação

Há quem defenda uma participação maior do deputado José Bestene nas ações de governo, principalmente na interlocução política. Experiência o Zeca tem de sobra.

Divisão

Um almoço promovido no Hotel Pinheiro com servidores do IMAC sem o conhecimento do secretário Israel Milani provocou um terremoto no setor ambiental. O grupo se intitula fora do circulo da deputada federal Vanda. Não se admirem se cabeças rolarem até o início do ano. O patrocínio desse evento foi tido como um ponto fora da curva na relação de confiança das pastas.

Pedras no caminho

Um grupo com interferência do vice-governador Major Rocha tem mexido nas pedras na área ambiental. É bom o Palácio Rio Branco ficar atento a essa movimentação sob pena da perda de mais apoio político na área federal. A deputada Vanda Milani foi fiel na locação de emendas para o estado.

Pesquisa

Quem pensa que o prefeito Ilderlei Cordeiro brinca de fazer política está redondamente enganado. Uma pesquisa encomendada recentemente circulou nas ruas de Cruzeiro do Sul com três cenários diferentes. O primeiro com suposta disputa entre Ilderlei e Fagner, os dois grupos políticos mais fortes do Juruá na atualidade.

Cenário 2

O segundo cenário, com o vice-prefeito, Zequinha na cabeça de chapa com Fagner Sales; e o terceiro, com a irmã de Ilderlei, Idalete Cordeiro sendo cabeça de chapa. De acordo os dados que chegaram às mãos do prefeito Ilderlei, a situação é de otimismo nos três cenários. As ações de intervenção em infraestrutura alcançaram os resultados esperados com relação a imagem da gestão.

Pesa contra

Embora Fagner Sales carregue o sobrenome forte do pai e da família, a máquina administrativa ainda tem peso. Com uma ajuda do Palácio Rio Branco, qualquer candidatura se torna muito forte, nesse quesito, como o governador Gladson Cameli já declarou, Ilderlei e seu grupo saem na frente. É o que mostram os números.

Angelim na roda

O ex-deputado federal Raimundo Angelim foi convidado para a roda de conversas da cúpula petista visando as eleições de 2020. Fora o ex-senador Jorge Viana, Angelim é o que podemos chamar de último moicano na fragilizada sigla após as eleições de 2018.

Estratégia

Jorge Viana sempre foi um grande estrategista na política. Por isso, deverá pensar dez vezes antes de lançar um nome do PT para disputar a prefeitura de Rio Branco. Ele sabe que seu n partido está desgastado e que Socorro Neri tem uma boa avaliação popular. PT bem que poderia lençar um vice.

