Genro de Bestene vai assumir superintendência da Fundhacre

O substituto do Coronel Lauro Melo na superintendência da Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacte), que pediu demissão do cargo na semana passada, deverá ser o administrador Marcelo Lima.

Casado com uma das filhas do deputado estadual José Bestene (Progressistas), Marcelo foi convidado a assumir o cargo pelo Secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Marcelo Lima confirmou o convite ao Contilnet mas não quis falar sobre o assunto, afirmando que a decisão final ainda cabe ao governador. Segundo ele, o convite de Alysson foi para que ele assumisse de forma interina e, no futuro, dando certo na administração, seria confirmado na função.

