Bandidos sequestram homem em festa de Ano Novo e atingem segurança com tiro

Os bandidos efetuaram vários disparos de forma aleatória no local onde acontecia a festa

Bandidos que estavam em um veículo modelo Corsa Sedan, cor prata, tentaram sequestrar um casal que participavam de uma festa de ano novo, na rua 26 de Julho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Desesperada, a mulher se jogou no chão, mas os bandidos conseguiram levar seu amigo, que até esta quinta-feira (10) não havia sido localizado pela polícia.

O segurança Francisco de Assis Pires Moraes, 26 anos, que trabalhava no local, foi ferido quando os bandidos efetuaram vários disparos de forma aleatória e um dos tiros acabou atingindo a virilha do segurança que estava na portaria. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Os colegas de trabalho de Francisco acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Após ser atendido no PS, o homem foi liberado e já está em casa.

Os Policiais Militares do 1° batalhão foram acionados, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A polícia ainda procura pelo rapaz que foi sequestrado pelos bandidos. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

