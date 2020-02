Bittar se reúne com Mourão e vice diz que vai visitar o Acre anda este ano

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, virá ao Acre muito em breve, ainda este ano. O anúncio foi feito no final da tarde desta sexta-feira (31), em Brasília, após reunião do senador com o general e o vice-presidente. Bittar estava acompanhado da esposa, Márcia Bittar.

De acordo com o senador, a reunião com o vice-presidente foi para tratar de assuntos relacionados à Amazônia, já que o presidente Jair Bolsonaro o escolheu como o principal interlocutor do governo para tratar do tema. Em pauta, a agenda do desenvolvimento econômico da região amazônica. Além do pedido para que participe, no Senado, de um encontro com os representantes dos estados que compõem a Amazônia Legal, Bittar convidou Mourão a visitar o Acre. O general se comprometeu a vir ao estado ainda neste ano.

Acompanhado da esposa, Marcia, Bittar reiterou ao vice-presidente a necessidade de flexibilização das leis ambientais ao ponto de se equilibrar a preservação da floresta com a exploração racional dos seus recursos. Ao senador, Hamilton Mourão enfatizou a determinação do governo em preservar, conservar e desenvolver a Amazônia. Temas como o aviltamento da soberania nacional sobre a região, a partir da ingerência de países que continuam a crescer economicamente a partir da queima de combustíveis fósseis e carvão, foram abordados no encontro.

“O vice-presidente Mourão tem ciência de que o financiamento, por parte de países ricos, a Organizações Não Governamentais que atuam na seara ambiental, tem sido a principal causa do engessamento do setor produtivo na região amazônica”, afirmou Bittar.

