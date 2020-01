Empresário é sequestrado, mantido refém e torturado em cativeiro na Cidade do Povo

Segundo o empresário, era por volta das 15 horas desta terça-feira (14) quando ele estava indo trabalhar e teria parado para falar com um amigo no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. Neste momento, uma mulher e dois homens chegaram em outro carro e, armados, teriam rendido o empresário e anunciado o assalto.

Ainda de acordo com informações da vítima, os bandidos entraram em sua caminhonete Hailux e seguiram, com ele no carro, para a Cidade do Povo, e foram para a casa de uma mulher onde estariam cerca de 10 pessoa.

Ao chegar na casa, relata o empresário, começaram a torturá-lo batendo e queimando com cigarros. A família do empresário, ao ficar sabendo que ele teria sido sequestrado, teria acionado a polícia que, depois de muitas buscas, conseguiram chegar até a casa que estava servindo de cativeiro.

Os policiais cercaram a casa e conseguiram salvá-lo. Segundo o empresário, ele teria ficado no cativeiro por pelo menos quatro horas.

A Polícia Militar conseguiu prender quatro suspeitos que ainda estavam na casa. A Caminhonete da vítima foi encontrada em um ramal no bairro belo Jardim.

