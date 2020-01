Estudante de escola pública representa Acre em programa nos EUA

Todos os anos, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil seleciona os melhores estudantes brasileiros de escolas públicas para um experiência inesquecível nos Estados Unidos. Esse ano, é a vez da estudante Carla Escobar, do José Rodrigues Leite, representar o Acre. Ela embarca na próxima semana com outros estudantes brasileiros.

Criado em 2002, o programa Jovens Embaixadores busca valorizar estudantes que sejam exemplos em suas comunidades. Carla se junta a mais de 500 jovens que já fizeram parte do programa, que possui uma intensa programação nas terras do tio Sam. Em conversa com a nossa reportagem, ela afirma que o resultado é fruto de anos de tentativa e estudos.

“Na verdade, essa não foi a minha primeira tentativa no programa Jovens Embaixadores. Eu venho tentando desde 2017 e até já participei do English Immersion Program em Brasília em 2018. O resultado em que fui anunciada Jovem Embaixadora foi em outubro de 2019 e justamente na minha última tentativa, eu pensei que não conseguiria. Estava trabalhando como voluntária com os meus professores de inglês no Viver Ciência quando saiu a notícia. Foi uma surpresa incrível e muito gratificante poder ligar para todos que estavam na torcida pelo meu sonho”, conta.

Ansiosa, ela conta que já tem algumas informações sobre sua host Family – termo usado para saber quem será a família que irá recebê-la e dará moradia durante o tempo de programa. “O que sei até agora é que meu host state [estado-anfitrião] será Carolina do Norte. Nesse domingo, 05/01, embarco para Brasília, no dia 10 vou para Washington onde ficarei uma semana e depois serei encaminhada para minha família adotiva em NC”, diz Carla.

Durante a primeira semana do programa, os selecionados visitam Washington DC, capital dos Estados Unidos, a fim de conhecerem seus principais pontos turísticos e organizações dos setores público, privado e do terceiro setor. Depois, são divididos em grupos menores que viajam para estados diferentes. Lá, são hospedados por uma família estadunidense, assistem a aulas e participam de atividades ligadas a responsabilidade social e empreendedorismo. Mas Carla já pensa na importância que esse programa terá para a sua vida.

“Eu considero e gosto de ressaltar que mesmo antes de ir, minha vida já começou a mudar. A partir do momento de divulgação do programa, o Jovem Embaixador é visto como um ponto de inspiração para outros que sonham e não sabem como realizar estes sonhos ou que pensam ser impossível. Entretanto, eu imagino que isso tende a crescer. Acho que voltarei com uma nova mente de mundo e muito conhecimento pra passar para a minha comunidade”, reflete Carla.

