Ex-presidente do PT deixa o partido e vai se filiar em outra sigla dia 30

A ex-presidente do PT, Socorro Lima, está deixando o partido depois de suas décadas. Ela deverá se filiar no PSB da prefeita Socorro Neri, dia 30 de janeiro. Lima chegou a presidir o PT por 12 anos, mas reclama que foi abandonada quando precisou disputar uma eleição. Veja o que ela acaba de escrever numa rede social:

“Fui presidente do PT 12 anos.Ajudei na construção partidária durante parte da minha vida.Meu histórico dentro da militância política sempre foi de aliança e fidelidade por onde passei e em particular na minha relação com o Partido dos Trabalhadores. Qdo fui candidata em 2012 eu descobri que a minha lealdade e fidelidade com o Partido que ajudei construir nao havia reciprocidade,me senti só no desafio de ser candidata.Iniciei então, uma reflexão acerca de fazer uma nova escolha para minha militância política. Dia 30 de janeiro às 17h na Sede do PSB eu vou fazer minha escolha assinando minha filiação e inaugurando assim uma nova fase na minha trajetória política. Eu sou livre e tenho direito de fazer minhas escolhas. Eu estou feliz e em paz .No PSB eu já tenho amigos de longos anos e no PT eu tenho amigos de mais de 30 anos.

Saudações Fraternas

Avante!!!”

