Gladson e Ghelen dizem que Ribamar Trindade pode ficar na Casa Civil

Gladson Cameli e Ghelen Diniz dizem que Trindade 'ainda não saiu' do governo

“Se não saiu no Diário Oficial , significa que ele ainda não saiu do Governo”, disse o deputado Gerlen Diniz ( Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, sobre um possível retorno de Ribamar Trindade à Casa Civil, ao deixar o Palácio Rio Branco na noite desta quarta-feira(8).

Ele foi um dos sete dos 18 deputados da base a se reunirem com o governador Gladson Cameli na noite de hoje – os demais estão viajando- e relatou um pouco do que foi discutido na reunião, que foi realizada a portas fechadas e sem o acesso da imprensa.

O vice-governador Wherles Rocha participou do encontro e também relatou que o governador agradeceu os parlamentares pela ajuda no ano passado e pediu empenho e que a relação seja mantida e mais estreita em 2020.

Uma das novidades do encontro ainda diz respeito ao secretário Ribamar Trindade, que apesar de demissionário, deve permanecer no governo.

O próprio governador, ao término da reunião, confirmou ao Contilnet que ainda hoje terá mais uma reunião com Trindade.

Gladson disse que as especulações em torno do nome de seu cunhado, Paulo Roberto, para substituir Trindade, são apenas boatos e que ele não falou com ninguém sobre isso. “Até porque o Paulo ajuda muito mais o Acre na função em que está”, disse o governador.

A reunião com os deputados, de acordo com o governador, foi para agradecer pelo apoio e em busca de um maior alinhamento com sua base na Aleac, que segundo ele, deverá permanente daqui por diante.

