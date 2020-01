Jorge Jesus adormeceu durante jogo do Flamengo

Treinador português assistiu ao último jogo da equipa carioca num dos camarotes do Maracanã

Flamengo venceu, neste sábado, na recepção ao Volta Rendonda (3-2), uma partida relativa ao campeonato estadual de futebol do Rio de Janeiro.

Ainda sem Jorge Jesus no banco de suplentes, o treinador português fez questão de marcar presença no recinto desportivo, num dos camarotes do Maracanã.

Todavia, o cansaço do ex-treinador de Benfica e Sporting começou a notar-se e Jesus acabou mesmo por adormecer no decorrer do encontro.

