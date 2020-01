Spazio Psique é a mais nova clínica psicológica de Rio Branco para cuidados com gestantes

Na quinta-feira (9) foi inaugurada a Spazio Psique, tendo como sócios Camila Bessa e Carlos Bessa. É uma clínica que trabalha com atendimentos psicológicos e que busca inovar e ser referência no cuidado com gestantes, contando com uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogas, enfermeira, consultoras em amamentação, nutricionista e fisioterapeuta pélvica.

“Sabemos que a maternidade proporciona diversas mudanças no contexto familiar e o nosso projeto nasceu com a percepção da falta deste acompanhamento na cidade de Rio Branco e a idéia de proporcionar um suporte neste momento, da fase inicial até o puerpério”, disse a sócio proprietária Camila Bessa.

O espaço atuará na implantação do pré-natal psicológico, consultorias em amamentação, consultas nutricionais para gestantes e demandas em geral, grupos de gestantes e pós-parto, curso de orientação aos pais para a chegada do bebê e diversas novidades que serão ofertadas nesta área.

A clínica está situada na Rua Santa Inês, nº 161, na Baixa da Colina.

Para mais informações, entre em contato pelo (68) 99209-5800. A Spazio está no Instagram pelo @spazio.psi.

