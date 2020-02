Bandidos sequestram funcionário da prefeitura; ele é pai da Miss Acre Mirim

Ailton Castro, funcionário da prefeitura de Rio Branco foi sequestrado na noite desta segunda-feira (03), por bandidos armados.

Os bandidos levaram a picup da vítima, uma Hilyx de cor branca e de placas QLU 2104. O sequestro deu-se no Bairro da Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

A denúncia foi feita pelo deputado estadual Jenildon Leite, presidente regional do PSB. O deputado é ligado ao sequestrado.

A vítima, que é pai da Miss Acre Mirim Yasmin Castro, foi deixado poucas horas depois pelos bandidos no posto de combustível Piracema, localizado no acesso Via Verde/Amapá.

Uma amiga da família do sequestrado informou ao ContilNet que Yasmim estava com o pai no momento do sequestro. A menina teria sido retirada do carro e os criminosos fugiram levando seu pai.

