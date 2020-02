Morre esposa do jornalista Adailson Oliveira após luta contra o câncer

Morreu neste domingo (2) Adriana Oliveira, esposa do jornalista Adailson Oliveira (ex-TV Gazeta). Ela lutava contra um câncer fora do Acre há cerca de um ano. O ex-repórter, que saiu do estado para acompanhar o tratamento da mulher, usou seu perfil no Facebook para comunicar a perda aos amigos e familiares.

“Nunca vou entender porque você se foi tão cedo. Nunca vou aceitar sua partida. Tínhamos planos e projetos que só juntos conseguiríamos. Eu sempre me considerei pessoa de sorte, é mais que isso, tive a honra de ser amado por você. Ninguém se sentia tão amado por uma mulher. E esse mesmo amor se refletia aos filhos e tudo que a cercava. Te amo muito, sempre será minha neguinha. Vai com Deus meu amor, e um dia vc me explica porque foi cedo”, escreveu.

