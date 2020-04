Cameli deve decretar abertura de comércio e aprovar PL dos Consignados 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse nesta terça-feira (7) que deve decretar na próxima semana a aberta de alguns setores do comércio acreano e aprovar o projeto de lei dos consignados.

Segundo ele, para isso será feita uma reunião com a classe empresarial para definir regras de funcionamento. “Vamos sentar com a Acisa e Ministério Pública e passar as regras para que possamos abrir pouco a pouco”, explicou.

Com relação ao projeto do empréstimo dos consignados, o governador deverá sancionar após o feriado da Semana Santa.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), destacou que os PLs aprovados ainda não foram enviados para a Casa Civil. “Devido à corrida sessão, não foram enviados os PLs, mas, hoje serão enviados”, declarou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários