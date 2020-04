É impressionante como alguns deputados continuam pensando que estão em palanque

Impressionante

É impressionante como alguns deputados continuam pensando que estão em um palanque eleitoral. Nem mesmo uma ameaça gravíssima como o coronavirus consegue sensibilizar os bocudos, que continua criticando o governo por tudo.

Sem entender

Não dá para entender. Se o governador não divulga as campanhas de informação à população, eles criticam. Se consegue fazer uma campanha na imprensa sobre o vírus que vem matando milhares no mundo inteiro, inclusive, no Acre, os adversários de Cameli também não ficam satisfeitos.

Até os estudantes entram

Há quem implique até com a distribuição de alimentos aos estudantes. Mas é aquela história: Está com frio? Não. Está com calor? Não. Quer comer? Não. Quer ficar com fome? Não. É bonito? Não. É feio? Não.

Rabo de palha

E o mais triste: a perseguição a empresários que tentam sobreviver em dias tão difíceis. Tem coisa que não dá para ficar calado, principalmente quando se sabe que muitos daqueles que estão tocando fogo no circo, têm rabo de palha.

Tiro no pé

O Tião Bocalom pode ter dado um tiro no pé ao deixar o cargo em que estava para tentar disputar a prefeitura de Rio Branco pelo Progressistas, que é um partido composto por várias alas, que diga-se de passagem, não estarão juntas em um mesmo caminho nesta eleição.

Céu de brigadeiro

Quem continua navegando em céu de brigadeiro rumo a reeleição é a prefeita Socorro Neri. Não briga com ninguém, não se mete em fuxicada e continua trabalhando pela cidade de Rio Branco. Mesmo em tempos de coronavirus, os trabalhos de recuperação de ruas não pararam.

Dilema

Todos os governadores do país vivem hoje um grande dilema: reabrir ou não parte do comércio que continua de portas fechadas e com milhões de pessoas vivendo na incerteza se irão continuar em seus empregos.

Abertura do comércio

No Acre, o governador Gladson Cameli já estuda a possibilidade de reabrir alguns setores. Se isso acontecer, a população também precisa fazer a sua parte, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde.

Preocupação

Muitas pessoas viram a fala do governador Gladson Cameli com muita preocupação, quando ele disse que poderia mandar reabrir o comércio na próxima semana. Manaus brincou com a situação e hoje vive um veradeiro inferno com os leitos entupidos de pacientes afetados pelo coronavírus.

Bestene na Aleac

O secretário Alysson Bestene foi muito firme na sabatina que sofreu hoje na Assembleia Legislativa do Acre. Como a coluna vem adiantando, ele se firmou como secretário de saúde na gestão da crise do covid-19.

Mais técnico

Aos poucos, Alysson vem abandonando o discurso político e substituindo-o pelo técnico, o que se exige de um secretário de saúde. Diferente de Mandetta a nível nacional, no Acre, ele e o governador falam a mesma língua.

Mais próximos

O deputado estadual José Bestene se reaproximou do sobrinho, Alysson Bestene. Esse parece ser mais um ponto positivo que o covid-19 vai deixar.

Fronteira

O caso de coronavírus confirmado em Iñapari reforça a vigilância sanitária em nossas fronteiras. Prefeito de Assis Brasil ainda não deu publicidade nas regras de prevenção adotadas naquela cidade. Zum é uma pessoa bem instruída e certamente deve está prevenido.

De volta ao cenário

O jornalista Rogério Venceslau que chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeitura de Rio Branco, voltou ao cenário junto com demais nomes do PSL. A ideia é que a definição do nome oficial da sigla ocorra nessa sexta-feira (17).

Prévias

Estilo do legislativo americano, o PSL no Acre lançou três nomes, além de Rogério, Fernando Zamora e do Celestino Bento estão nas previas. Celestino conta com apoio de um segmento muito forte que são os empresários comerciantes da capital.

Sonho

O empresário Celestino Bento sonhava em ser vice-governador na chapa de Gladson Cameli em 2018. O nome chegou a ser cogitado. Ele é muito querido no meio empresarial, mas, ainda não será desta vez que Celestino será testado nas urnas. Ele retirou seu nome das prévias do PSL.

Bem posicionado

O presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard vem surpreendendo em coleta de dados sobre a campanha 2020. Com uma chapa muito forte de vereadores, os números apontam um cenário de mudanças na região.

Piada do ano

O deputado Fagner Calegário (PSL) deverá entrar para a história em propor uma investigação que nasce do nada para o nada. Oras, a licitação da mídia governamental nem fechada foi, portanto, qual é mesmo o objeto de apuração de uma suposta CPI?

Outra

E quem ganhou a dispensa de licitação foi uma empresa acreana, com nome conhecido no mercado da publicidade.

Nicolau quer transparência

O deputado Nicolau Junior quer saber da Secretaria de Saúde quanto realmente cada senador e deputado federal liberou para o enfrentamento do covid-19 no Acre. Ele cita o excesso de propaganda por alguns parlamentares da liberação de recursos.

Custeio x investimentos

O secretário Alysson Bestene deixou claro que de concreto a emenda de bancada no valor de R$ 65 milhões está em fase de cadastramento para posterior liberação dos recursos. E que, por enquanto, nenhum centavo caiu nos cofres públicos.

Antônia Sales

A deputada estadual Antônia Sales cobrou data para chegada de UTIs em Cruzeiro do Sul e, mais equipamentos para os profissionais de saúde.

Madrugando

A deputada Antônia Sales disse ao secretário Alysson Bestene que fica acordada até as 2 horas da manhã. Ela cobrou retorno das ligações e mensagens que envia para o gestor. O secretário pediu perdão pela demora nos retornos.

Voz rouca

A vereadora Lene Petecão tem sido uma voz rouca na defesa das mulheres. Ela cobrou mais ações do setor de políticas públicas para as mulheres. O Acre não consegue sair da primeira colocação no ranking de violência doméstica.

