Foto de casal que dormiu com cachorrinho em fila da Caixa no AC viraliza na internet

As movimentações na Caixa Econômica Federal dos vários lugares de Rio Branco chamaram atenção na tarde desta quarta-feira (29), mas não mais que uma foto que viralizou nas redes sociais de um dos momentos em que os acreanos guardavam lugar na fila para receber o auxílio emergencial.

Um registro do jornalista Wilamis França mostra um casal deitado na agência do Centro de Rio Branco, na companhia de um cachorrinho.

A imagem recebeu vários compartilhamentos e reações.

As aglomerações foram alvos de muitas críticas e até fiscalização por parte do Ministério Público do Acre (MPAC), por conta do risco de contaminação do coronavírus.

Uma das internautas que reagiu a publicação no Facebook, comentou: “Até o cachorro está na fila para receber auxílio, e eu não”.

