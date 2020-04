Gladson Cameli decreta estado de calamidade pública no Acre até dezembro 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) decretou estado de calamidade pública no Acre, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. O novo decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, na tarde desta quinta-feira (23), tem validade até o dia 31 dezembro.

Há mais de um mês, no dia 20 de março, o decreto foi aprovado pelos deputados estaduais.

Segundo o decreto 5.830, a finalidade é o cumprimento do requisito previsto no art. 2º, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para fins de reconhecimento federal da situação de calamidade pública no âmbito do Estado do Acre.

