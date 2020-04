Na Baixada, homem é baleado na porta de casa e morre no carro do irmão a caminho do PS

Gerson Batista da Silva, de 27 anos, foi baleado nas costas, na noite desta terça-feira (28), na Rua Campo Novo, no bairro Airton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ele ainda foi socorrido, porém, morreu a caminho do Pronto Socorro da capital acreana.

De acordo com informações de uma testemunha, os acusados de efetuar o crime são “amigos” da vítima. A dupla chegou de bicicleta na casa do homem e começaram a conversar com Gerson, que estava bebendo na porta da residência. Enquanto o trio conversava, a esposa da vítima foi até a casa de uma vizinha, e minutos depois acabou ouvindo o barulho de cerca de 10 disparos de arma de fogo.

Naquele momento, ao menos seis tiros efetuados pelos criminosos acertaram as costas de Gerson. Segundo a testemunha, um dos bandidos ainda teria falado ao comparsa para atirar contra a filha da vítima, mas o assassino não obedeceu. Após a ação, os criminosos fugiram.

Um irmão da vítima que mora próximo da casa onde aconteceu o crime foi chamado, colocou Gerson dentro de um carro, e tentou levar o homem ao Pronto Socorro, mas a vítima morreu a caminho do hospital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e interceptou o veículo que tentou socorrer a vítima, mas só puderam constatar que Gerson já estava sem vida. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares fizeram buscas na região na tentativa de encontrar os autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. Segundo a polícia, a motivação teria sido acerto de contas.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários