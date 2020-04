No Acre, mulher vai dar à luz, descobre que tem covid-19 e é afastada do bebê

Uma mulher de 32 anos com sintomas de coronavírus teve um parto prematuro no Hospital Santa Juliana e confirmou o diagnóstico da doença no momento em que deu à luz, no último sábado (25). Ela continuou internada na unidade de saúde ligada à Diocese de Rio Branco para tratar da covid-19 e só teve alta nesta terça-feira (28).

Para evitar a contaminação da menininha, a mãe precisou ser afastada da criança logo após o parto. A recém-nascida, que recebeu o nome de Manuela, está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal por conta do nascimento prematuro e só vai poder ver a mamãe quando esta estiver completamente curada da covid.

O único contato que mãe e filha têm desde que o bebê veio ao mundo é por meio de fotos e chamadas de vídeo feitas diariamente pela equipe médica do Santa Juliana.

“Elas tiveram contato só no momento do parto. Acredito que ela deve ter visto do bebê apenas de longe antes de ir pro leito e só quando estiver curada é que vai poder ir ao hospital visitar a filha”, informou a coordenação da UTI neonatal.

A mulher é a oitava paciente com covid-19 a deixar o Santa Juliana. Na saída da enfermaria, ela foi homenageada por médicos, enfermeiros e equipe administrativa com música, cartazes e balões. A unidade de saúde tem feito essas ações para todos os infectados por coronavírus que não necessitam mais de cuidados médicos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários