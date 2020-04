Perpétua diz que Bolsonaro cometeu crimes e convoca Moro para esclarecimentos

Após anunciar em rede nacional sua demissão do governo de Jair Bolsonaro e falar sobre supostos crimes envolvendo o presidente da República, por meio de uma coletiva de imprensa convocada nesta sexta-feira (24), o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderá ser convocado para comparecer à Câmara dos Deputados e esclarecer o que diz ter presenciado de ilegal.

O pedido foi encaminhado pela acreana e deputada federal Perpétua Almeida, que é líder da bancada do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na casa.

“Como líder da bancada do PCdoB, estou encaminhando a convocação para Sérgio Moro comparecer na Câmara e esclarecer o conjunto de crimes que presenciou o Presidente Bolsonaro cometer”, escreveu em sua página no Twitter.

Perpétua disse ainda que a coletiva de Moro é uma delação e que enquadra Bolsonaro em vários crimes.

Moro teria pedido demissão a Bolsonaro na manhã desta quinta (23) quando foi informado pelo presidente da decisão de demitir Valeixo. O ministro avisou o presidente que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral, escolhido por Moro para comandar a Polícia Federal.

Com a queda de Moro, cai a máscara de Bolsonaro. Em agosto de 2019, ele disse p o ministro q se não pudesse ajudar, q não atrapalhasse. No fim das contas, Moro denunciou Bolsonaro por crime de responsabilidade e mostrou q foi conivente c isso por todo esse tempo. #AcabouBolsonaro — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) April 24, 2020

