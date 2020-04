Prefeitura de Manaus inaugura hospital de campanha, após mil casos de Covid-19

Em situação alarmante por conta do alto número de casos do novo coronavírus, a rede pública de saúde do Amazonas e de Manaus corre contra o tempo para expandir suas instalações. Na noite deste domingo (12), pela urgência do cenário, a Prefeitura de Manaus inaugurou um hospital de campanha com, até agora, 18 leitos de UTI. Já são mais de 1,2 mil casos de Covid-19 no estado – mais de mil concentrados na capital.

As instalações ficam no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, na Zona Norte da cidade. A abertura emergencial, com capacidade inicialmente de 18 leitos de UTI foi feita em parceria da prefeitura com a rede privada Samel, que ajudou com equipamentos e instalações e fará a gerência.

“Vivemos um momento muito delicado, com pessoas precisando de ajuda. Queria dizer que esse hospital aqui vai ficar com portas fechadas. Mas vale lembrar que quem estiver doente deve procurar primeiramente uma unidade básica de saúde. E depois disso serão direcionadas para cá”, disse o secretário de saúde municipal Marcelo Magaldi.

Até esta sexta-feira (10), a prefeitura previa uma inauguração “nos próximos dias”, ao anunciar que os trabalhos eram feitos intensamente com mais de 100 funcionários atuando no local para implementação da estrutura médica nos espaços que antes funcionavam como refeitórios de um centro de educação.

Com a emergência, os trabalhos foram antecipados para que a inauguração da primeira UTI fosse feita ainda na noite deste domingo. Pacientes vindos de outros centros devem ser transferidos ainda neste domingo.

Na sexta (10), o governo do Amazonas informou que HPS Delphina Aziz, referência para internação de casos graves do novo coronavírus, atingiu a capacidade máxima operacional. Com 60 leitos de UTI ocupados, a unidade não possui equipe médica para atender os outros nove leitos disponíveis.

Diante do agravamento da situação e do risco do sistema de saúde entrar em colapso, o governo federal anunciou que nesta semana vai mandar para Manaus mais profissionais de saúde e leitos de UTI. No sábado (11), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que vai construir um hospital de campanha na capital amazonense.

Benção

O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, tirou a noite de domingo de páscoa para abençoar o novo hospital e seus funcionários. Em discurso emocionado de inauguração, disse que a liberação dos leitos simbolizava “esperança e renovação”.

“Estamos devagar chegando em uma situação quase intolerável em Manaus. Oferecer novas possibilidades é muito importante nesse momento. Com a Páscoa adquirimos o direito à esperança. E na data de hoje podemos renovar a ela”, disse o arcebispo em benção.

