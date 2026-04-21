Rio Juruá ultrapassa cota de alerta e volta a preocupar moradores

A Defesa Civil monitora a situação de forma contínua e orienta a população que vive em áreas de risco

O nível do Rio Juruá voltou a subir e ultrapassou a cota de alerta no município de Cruzeiro do Sul, acendendo um novo sinal de atenção para autoridades e moradores da região.

De acordo com as medições mais recentes, o rio superou a marca de 11,80 metros — nível considerado de alerta — e segue em tendência de elevação, aumentando o risco de alagamentos, principalmente em áreas ribeirinhas.

A subida do manancial ocorre após um período de chuvas intensas no Vale do Juruá, situação comum durante o chamado inverno amazônico, quando o volume de água dos rios tende a crescer significativamente.

Historicamente, quando o Rio Juruá ultrapassa níveis mais críticos, bairros inteiros podem ser afetados. Em anos recentes, o rio chegou a atingir marcas superiores a 13 metros, provocando transbordamentos e impactando diversas áreas urbanas do município.

A Defesa Civil monitora a situação de forma contínua e orienta a população que vive em áreas de risco a acompanhar os avisos oficiais, especialmente diante da possibilidade de novas elevações nos próximos dias.

O cenário é de atenção e prevenção, já que o comportamento do rio pode mudar rapidamente conforme as condições climáticas na região.

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Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o centro das atenções em uma recente postagem do influenciador Marcelo Dias, do canal “Pousos e Decolagens”. Com um olhar voltado para destinos inusitados do Brasil, o viajante destacou a segunda maior cidade do estado acreano por uma característica curiosa: a Ponte União, sobre o Rio Juruá, que possui uma engenharia preparada para resistir a terremotos.