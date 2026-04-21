Rio Juruá ultrapassa cota de alerta e volta a preocupar moradores

O nível do Rio Juruá voltou a subir e ultrapassou a cota de alerta no município de Cruzeiro do Sul, acendendo um novo sinal de atenção para autoridades e moradores da região.
De acordo com as medições mais recentes, o rio superou a marca de 11,80 metros — nível considerado de alerta — e segue em tendência de elevação, aumentando o risco de alagamentos, principalmente em áreas ribeirinhas.
A subida do manancial ocorre após um período de chuvas intensas no Vale do Juruá, situação comum durante o chamado inverno amazônico, quando o volume de água dos rios tende a crescer significativamente.
Historicamente, quando o Rio Juruá ultrapassa níveis mais críticos, bairros inteiros podem ser afetados. Em anos recentes, o rio chegou a atingir marcas superiores a 13 metros, provocando transbordamentos e impactando diversas áreas urbanas do município.
A Defesa Civil monitora a situação de forma contínua e orienta a população que vive em áreas de risco a acompanhar os avisos oficiais, especialmente diante da possibilidade de novas elevações nos próximos dias.
O cenário é de atenção e prevenção, já que o comportamento do rio pode mudar rapidamente conforme as condições climáticas na região.
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Cruzeiro do Sul abriga a única ponte preparada para terremotos no Brasil
Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o centro das atenções em uma recente postagem do influenciador Marcelo Dias, do canal “Pousos e Decolagens”. Com um olhar voltado para destinos inusitados do Brasil, o viajante destacou a segunda maior cidade do estado acreano por uma característica curiosa: a Ponte União, sobre o Rio Juruá, que possui uma engenharia preparada para resistir a terremotos.
Embora o Brasil não possua um histórico sísmico de grande magnitude, a proximidade da região com a borda da placa tectônica sul-americana levou engenheiros a adotarem precauções estruturais na construção da ponte. “Honestamente, ninguém espera um terremoto por aqui, mas a Ponte União está lá, pronta para um cenário apocalíptico no meio da floresta”, comenta o influenciador no vídeo.
Muito além da estrutura
O relato vai além da engenharia e faz um “tour” pelas riquezas da região. O influenciador destaca:
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Belezas Naturais: O Rio Croa, descrito como um lago misterioso, e a gastronomia local, com destaque para o restaurante “Croa Saborelenha”.
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Identidade Regional: A farinha de Cruzeiro do Sul, reconhecida como uma das melhores do país.
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Logística: O aeroporto da cidade, citado como o terminal com voos comerciais mais distante de Brasília, servindo como um ponto de conexão estratégico para quem deseja explorar a floresta preservada.
Cruzeiro do Sul no radar nacional
Com quase 100 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é apresentada como a porta de entrada para o extremo oeste do Brasil. A repercussão do conteúdo coloca a cidade que possui ligação aérea direta com a capital federal, fazendo escala em Rio Branco como um destino de aventura e curiosidades técnicas, atraindo a atenção de viajantes que buscam explorar os cantos mais isolados do território nacional.
Rio Acre mantém tendência de descida
O Rio Acre continua apresentando estabilidade e tendência de descida nesta terça-feira, 21 de abril. De acordo com as informações oficiais de monitoramento hidrológico, o manancial, que registrava 10,61 metros às 21h de ontem, marcou 10,38 metros na primeira medição realizada na manhã de hoje, às 05h19.
A variação positiva para a baixa do nível do rio ocorre em um cenário de chuvas moderadas. Nas últimas 24 horas, o acumulado de precipitação na região foi de 8,00 mm. Na noite anterior, o índice registrado havia sido de 13,45 mm, o que demonstra que, apesar da incidência de chuvas, o rio mantém o fluxo de escoamento sem sofrer elevação brusca.
A situação atual do Rio Acre é considerada bastante confortável para a população de Rio Branco. O manancial está significativamente abaixo das marcas de preocupação estabelecidas pelas autoridades de Defesa Civil.