Acre registra mais duas mortes por coronavírus e 46 casos por testes rápidos nesta sexta

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 45 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas.

Enfatiza, no entanto, que esses números são apenas dos testes rápidos. Os números com os resultados dos demais exames de PCR serão divulgados no boletim deste sábado, 16.

Desse modo, o Acre saltou de 1.740 novos casos para 1.785. O número de óbitos subiu de 55 para 57. As duas novas mortes foram registradas na manhã desta sexta-feira, 15.

O primeiro óbito positivo para Covid-19 é um homem, cujas iniciais são J. G. C. F., de 57 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco do dia 9 de maio, e veio à óbito nesta sexta. A vítima possuía comorbidades.

A outra morte é do paciente C. R. M., de 80 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, no dia 9 de maio, e também faleceu na manhã desta sexta-feira. Não há informações se o paciente possuía comorbidades.

Mais três óbitos seguem aguardando o resultado do teste para Covid-19.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

